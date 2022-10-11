Полиция Москвы задержала внука Зюганова за неоплаченный бензин

Московские полицейские произвели задержание депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, внука главы фракции КПРФ Геннадия Зюганова.

Новостное агентство Baza утверждает, что 24 сентября внук Геннадия Зюганова, депутат Госдумы в Москве Леонид Зюганов заправил автомобиль Infiniti бензином, приложив карту к терминалу для оплаты, однако самого факта оплаты не произошло, после чего политик уехал по своим делам.

11 октября полицейские задержали Зюганова, доставив в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сам Геннадий Зюганов никак не отреагировал на задержание своего внука в публичном пространстве.