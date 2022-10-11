Полиция Москвы задержала внука Зюганова за неоплаченный бензин
2022-10-11
10:48
Московские полицейские произвели задержание депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, внука главы фракции КПРФ Геннадия Зюганова.
Новостное агентство Baza утверждает, что 24 сентября внук Геннадия Зюганова, депутат Госдумы в Москве Леонид Зюганов заправил автомобиль Infiniti бензином, приложив карту к терминалу для оплаты, однако самого факта оплаты не произошло, после чего политик уехал по своим делам.
11 октября полицейские задержали Зюганова, доставив в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Сам Геннадий Зюганов никак не отреагировал на задержание своего внука в публичном пространстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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