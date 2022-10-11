AFP: Эрдоган и Путин встретятся на саммите в Астане 12 октября

Издание AFP сообщает о скорой встрече Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в столице Казахстана.

11 октября французская газета AFP со ссылкой на инсайдера сообщила, что уже завтра Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут провести личные переговоры на полях саммите в казахстанской Астане. При этом в AFP отметили, что инициатива о проведении переговоров исходит именно от Эрдогана, а не от Путина.

Примечательно, что накануне ряд турецких СМИ заявили о намерениях Тайипа Эрдогана организовать переговоры между политиками из России и стран Запада касательно путей завершения украинского конфликта.