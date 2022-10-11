AFP: Эрдоган и Путин встретятся на саммите в Астане 12 октября
2022-10-11
10:52
Издание AFP сообщает о скорой встрече Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в столице Казахстана.
11 октября французская газета AFP со ссылкой на инсайдера сообщила, что уже завтра Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут провести личные переговоры на полях саммите в казахстанской Астане. При этом в AFP отметили, что инициатива о проведении переговоров исходит именно от Эрдогана, а не от Путина.
Примечательно, что накануне ряд турецких СМИ заявили о намерениях Тайипа Эрдогана организовать переговоры между политиками из России и стран Запада касательно путей завершения украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Дочь покойной Началовой Вера Алдонина на концерте в Кремле очаровала подписчиков своим внешним видом
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
Кадыров: Зеленский упустил шанс на перемирие между Россией и Украиной
Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях