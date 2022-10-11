Шеремет: армия Украины должна свергнуть правительство в Киеве
2022-10-11
10:59
Российский депутат Михаил Шеремет призвал украинских военных взять власть в стране в свои руки, сменив политический режим для дальнейших переговоров с Россией.
11 октября депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет публично призвал украинских военных свергнуть силой киевский режим, взяв власть в Украине под свой контроль. По мнению Шеремета, именно военнослужащие ВСУ могут отвечать за будущее Украины, если займут правительственные кресла в Киеве и начнут переговоры с Москвой о прекращении конфликта.
Примечательно, что в первый же день спецоперации Владимир Путин также обратился к войскам Украины с призывом свергать власть в стране и вести переговоры с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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