Российский депутат Михаил Шеремет призвал украинских военных взять власть в стране в свои руки, сменив политический режим для дальнейших переговоров с Россией.

11 октября депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет публично призвал украинских военных свергнуть силой киевский режим, взяв власть в Украине под свой контроль. По мнению Шеремета, именно военнослужащие ВСУ могут отвечать за будущее Украины, если займут правительственные кресла в Киеве и начнут переговоры с Москвой о прекращении конфликта.

Примечательно, что в первый же день спецоперации Владимир Путин также обратился к войскам Украины с призывом свергать власть в стране и вести переговоры с Россией.