Русский писатель, поэт, публицист и политик Эдуард Лимонов, который долгое время был вынужден жить в иммиграции, предсказал нынешние события в Украине еще в начале «девяностых» годов.

Эдуард Лимонов высказывался про Украину и предсказывал нынешние события в разное время. Так, в 1992 году он написал, что «это только сейчас отношения между Россией и Украиной более-менее дружные», однако ситуация меняется ежедневно, а в украинцы могут остаться только с девятью областями, которые «ей по праву принадлежат».

В 2019 году Лимонов прямо говорил, что США предложат Украине денежные выплаты в обмен на всякое досаждение Донбассу, например, в виде обстрелов Донецки и Луганска и попыток прорваться на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом все, что может Украина — перегонять туда-сюда тяжелое вооружение.

Лимонов говорил, что где-то в 2022-2025 годах Молдавия и Румыния отберут у Украины «исконно румынские земли», а Совет Безопасности Зеленского ничего не сможет с этим сделать, кроме как признать факт и отсутствие эффекта от Минских договоренностей.

Писатель призывал пять стран — Польшу, Венгрию, Румынию, Россию и Словакию — заключить союз и предъявить Украине ультиматум для возвращения своих земель, которые она присвоила после выхода из состава Советского Союза.

Эдуард Лимонов также говорил, что «Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе». Только на европейской части России проживает более 118 миллионов человек. При этом, по мнению Лимонова, Украина — это страна, в которой фактически существует два разных государства, поэтому они должны «расколотся надвое».