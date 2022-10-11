МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 гражданина РФ
2022-10-11
11:04
Новозеландский министр иностранных дел Нанайя Махута рассказала о новых санкциях против России.
11 октября глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила, что власти её страны приняли решение о введении персональных антироссийских санкций, в рамках которых ограничения вводятся против 24 граждан, имеющих отношение к указу Владимира Путина о присоединении четырёх украинских регионов к составу России.
Также Махута сообщает, что новозеландские санкции затрагивают ещё 51 россиянина, среди которых фигурирует имя российского предпринимателя Александра Абрамова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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