МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 гражданина РФ

Новозеландский министр иностранных дел Нанайя Махута рассказала о новых санкциях против России.

11 октября глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила, что власти её страны приняли решение о введении персональных антироссийских санкций, в рамках которых ограничения вводятся против 24 граждан, имеющих отношение к указу Владимира Путина о присоединении четырёх украинских регионов к составу России.

Также Махута сообщает, что новозеландские санкции затрагивают ещё 51 россиянина, среди которых фигурирует имя российского предпринимателя Александра Абрамова.