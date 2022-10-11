The Guardian: Запад начал говорить о правах рыб и насекомых на фоне ущемления интересов людей

На Западе давно действуют специализированные законы, которые контролируют жизнь сельскохозяйственных животных в еврозоне. Есть и правила гуманного забоя скота и птиц.

Не так давно британские ученые выяснили, что у насекомых возможно есть ощущение боли и страданий, поэтому предложили разработать правила для продажи мучных червей и сверчков. Это соответствует правилам обращения с разумными существами.

Попечительский совет по аквакультуры (ASC), который контролирует мировую систему сертификации выращиваемой в неволе рыбы, проводит консультации со специалистами по проекту новых стандартов благосостояния водных обитателей. Этот проект включает и «гуманные правила убоя рыбы».

Британское авторитетное издание The Guardian сообщает, что если новые правила будут введены, то за каждой рыбой закрепятся минимальные нормы пространства в водоеме или в бассейне, а в неволе рыбу начнут выращивать с маркировкой ASC. Вырабатываются нормы того, как глушить рыбу прежде, чем доставать из водоема.

Примечательно, что новый проект поддерживает Морской попечительский совет (MSC), который занимается сертификацией дикого рыболовства. При разработке эффективных коммерческих и частных методов оглушения рыб, они сразу же войдут в действие (по крайней мере, в Великобритании). Все это происходит на фоне ужесточения контроля за европейцами — от экономии на электроэнергии до запрета на аборты.