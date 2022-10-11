Global Times: США извлекают максимальную выгоду из конфликта в Украине

2022-10-11

11:22

Издание Global Times утверждает, что американское правительство нацелено на получение максимума выгоды из украинского конфликта с Россией.

Китайская газета Global Times утверждает, что правительство Соединённых Штатов не желает, чтобы российско-украинский вооружённый конфликт прекращался, поэтому Вашингтон намерен предпринимать любые попытки его максимально затянуть, поставляя вооружение и финансы Украине.

По мнению журналистов GT, в США стараются извлечь наиболее возможную выгоду из российской спецоперации, в которой Украина является лишь разменной монетой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: