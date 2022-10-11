Издание Global Times утверждает, что американское правительство нацелено на получение максимума выгоды из украинского конфликта с Россией.

Китайская газета Global Times утверждает, что правительство Соединённых Штатов не желает, чтобы российско-украинский вооружённый конфликт прекращался, поэтому Вашингтон намерен предпринимать любые попытки его максимально затянуть, поставляя вооружение и финансы Украине.

По мнению журналистов GT, в США стараются извлечь наиболее возможную выгоду из российской спецоперации, в которой Украина является лишь разменной монетой.