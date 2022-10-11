Global Times: США извлекают максимальную выгоду из конфликта в Украине
2022-10-11
11:22
Издание Global Times утверждает, что американское правительство нацелено на получение максимума выгоды из украинского конфликта с Россией.
Китайская газета Global Times утверждает, что правительство Соединённых Штатов не желает, чтобы российско-украинский вооружённый конфликт прекращался, поэтому Вашингтон намерен предпринимать любые попытки его максимально затянуть, поставляя вооружение и финансы Украине.
По мнению журналистов GT, в США стараются извлечь наиболее возможную выгоду из российской спецоперации, в которой Украина является лишь разменной монетой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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