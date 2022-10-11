Откуда берет начало Иранская революции «отрезанных волос» и что сегодня она значит для иранского общества

В недавней статье авторитетного немецкого издания Der Spiegel появилось сообщение о том, что «протестующие в Иране, возглавляемые женщинами, объединяются под лозунгами освободительного движения курдов».

Протесты в Иране начались после смерти Амини, которая сегодня стала символом скорби и гнева многих иранцев молодого поколения. Она погибла в ходе ожесточенного сопротивления с полицией и силовыми структурами Ирана. Фактически, новые протесты находятся на гране феминисткой революции в стране и могут охватить большие слои иранского общества.

Все началось еще в 2015 году, когда Франция, Германия, Китая, Россия, Великобритания и США подписали договор, по которому Иран обязан свернуть свою ядерную программу в обмен на снятие западных санкций. Правда, после прихода в Белый дом Дональда Трампа Иран вдруг возобновил ядерные исследования, а после прихода к власти в США Джо Байдена, Иран и вовсе перестал слушать «советы» американской стороны.

В сентябре Великобритания, Германия и Франция заявили, что ядерная программа Ирана «не соответствуют заявленным гражданским целям», а сразу после этого начались гражданские протесты во всех крупных иранских городах. Параллельно Запад пытается возобновить переговоры по ядерной программе, но ничего не выходит.

16 сентября произошла «сакральная жертва» — девушка, неправильно носившая хиджаб, умерла в полицейском участке после ареста «полицией нравов». Сразу же появляется сообщение о подозрительном характере гибели девушки, после чего беспорядки вспыхивают с новой силой и до сих пор не прекращаются.

На фоне беспорядков к спорам о стратегии экспансии и укрепления Ближнего Востока подключается Израиль в лице министра обороны страны Ганца. США не дают гарантию Ирану в том, что после заключения новой ядерной сделки беспорядки успокоятся, а санкции будут отменены. Поэтому, беспорядки переходят из «западного контроля» во «внутренний иранский».