Пранкеры Вован и Лексус разыграли по телефону главу офиса Зеленского Ермака

Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с лидером офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Во вторник известные российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись телефонного разговора с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которого они разыграли, проведя разговор от имени другого политика.

Примечательно, что разговаривая с российскими пранкерами, Ермак сделал ряд громких заявлений, заверив, что правительство нынешней Великобритании поддерживает Украину в конфликте с Россией на сто процентов, в то время как США оказывают меньшую помощь Киеву, которую Андрей Ермак оценил в семьдесят процентов от реально возможной.