Пранкеры Вован и Лексус разыграли по телефону главу офиса Зеленского Ермака
2022-10-11
11:27
Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с лидером офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Во вторник известные российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись телефонного разговора с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которого они разыграли, проведя разговор от имени другого политика.
Примечательно, что разговаривая с российскими пранкерами, Ермак сделал ряд громких заявлений, заверив, что правительство нынешней Великобритании поддерживает Украину в конфликте с Россией на сто процентов, в то время как США оказывают меньшую помощь Киеву, которую Андрей Ермак оценил в семьдесят процентов от реально возможной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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