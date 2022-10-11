Российская хакерская группировка Killnet призналась в кибератаках на аэропорты США

2022-10-11

11:30

Аэропорты США подверглись кибератакам. Покупка авиабилетов и проверка стыковочных рейсов понедельник утром, 10 октября были сорваны.

Также заблокированы веб-сайты 14 портов США. Как сообщает CNN, российская хакерская группировка Killnet признала себя виновной в атаке.

В марте российская хакерская группа, известная как Killnet, объявила кибервойну Украине и нескольким поддерживающим ее странам, включая Польшу. С тех пор временно были  отключены сайт Конгресса США, проведены кибератаки в Литве и атаки на сайты итальянского информационного агентства ANSA. По данным CNN, должно было произойти еще одно нападение. 

В понедельник утром, 10 октября веб-сайты 14 аэропортов, включая крупнейший в стране международный аэропорт "Хартсфилд-Джексон" в Атланте, были недоступны. Однако это не повлияло на текущие и планируемые авиаперелеты. Эта проблема создавала неудобства только для людей, которые искали туристическую информацию, поскольку они не могли пользоваться веб- сайтами.  

Хакерская группа, известная как Killnet, признала свою ответственность за атаку. По данным CNN, это бала так называемая DDoS—атака на компьютерную систему или сетевую службу с целью предотвращения работы путем захвата всех свободных ресурсов. Хакеры заполнили компьютерные серверы фальшивым сетевым трафиком, чтобы отключить их. Эффект от таких атак немедленный, но кратковременный.  

Опубликовано: Николай Скира







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