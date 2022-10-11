На севере Колумбии собрались 10 000 венесуэльских мигрантов, направляющихся в Панаму

По меньшей мере 10 000 венесуэльских мигрантов, направляющихся в Панаму, а затем в Соединенные Штаты, в настоящее время собрались на севере Колумбии, сообщили местные власти в понедельник.

Мигранты собрались в Некокли, на берегу залива Ураба в Карибском море, сообщил колумбийской прессе местный правозащитник Вильфридо Менко. Они ждут, когда лодки смогут пересечь этот залив, чтобы добраться до пограничного города Аканди, откуда они намереваются начать опасный переход через Дарьен, через пограничные горы между северной Колумбией и Панамой.

«Билетов на лодки до Аканди больше нет», — сказал Вильфридо Менко.

В последние недели этот регион испытал беспрецедентный приток мигрантов, подавляющее большинство из которых — венесуэльцы, которые надеются пересечь всю Центральную Америку и добраться до Соединенных Штатов.

С начала года более 160 690 иммигрантов прошли через Дарьен, где «миграционный поток значительно увеличился», отметил министр внутренних дел Панамы Хуан Пино, который заявил, что он «поражен этим беспрецедентным перемещением».

Число перемещенных лиц за восемь месяцев года превысило показатели за весь 2021 год (133 000), впервые за десятилетие. Несмотря на сезон дождей, из-за которого пересечение границы стало еще более трудным, только за сентябрь число мигрантов достигло 48 000.

В Некокли, где проживает 45 000 человек, ежедневно прибывает около 2 500 мигрантов, в основном венесуэльцев, каждые четыре часа , которые высаживают своих пассажиров в порту, беспокоит Вильфридо Менко.