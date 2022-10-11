Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации .

Во вторник РИА Новости сообщили ,что военком Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана. Никакой полной мобилизации объявляться не будет утверждает комиссар,все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации.

По словам комиссара в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку. Боевой дух якутян, на высоте - резюмировал Авдонин.