Министр здравоохранения Германии Лаутербах «отличился» позицией по России и Путину

После неожиданной заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО, западные политики не на шутку засуетились, а в Белом доме коротко и ясно заявили, что «сейчас не время» это обсуждать.

Вслед за ответом Вашингтона последовал и ответ от главы МИД Германии Анналены Бербок, который также высказалась на тему «мы будет и дальше помогать Украине в ее праве на самооборону, но не допустим распространение конфликта на другие регионы Европы». Бербок добавила, что не видит никаких шансов на вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

Немецкий философ Ричард Дэвид Прехт и вовсе призвал к деэскалации ситуации в Украине путем принятия одного из требований, выдвинутых России в декабре 2021 года — НАТО должно дать гарантии российской стороне о недопущении включения Украины в оборонительный альянс.

Однако больше всего выделился министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, который заявил, что «перед Путиным никто не будет преклоняться, а Европа находится в состоянии войны с Россией». Лаутербах считает, что Европа и США должна добиваться последовательного освобождения Украины и «справляться с психикой Путина». Авторитетное издание Der Spiegel сообщило, что заявление Лаутербаха «произвело фурор».

Дело в том, что до настоящего времени ни один из членов европейского правительства не говорил о «состоянии войны Европы с Россией», однако Лаутербах это сказал прямо и открыто. Кроме того, на его слова отреагировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который на удивление поддержал министра.

Если раньше Германия занимала нейтральные позиции с упором на поддержку Украины, то теперь заняла конкретные позиции Украины в противостоянии с Россией. Таким образом, Европа фактически вошла в новую фазу, которую можно назвать состоянием «холодной войны с Россией».