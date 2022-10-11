Morgenpost: посольство России в Германии облили красной краской
2022-10-11
11:43
Издание Morgenpost сообщило о нападении неизвестных вандалов на здание российского посольства в ФРГ.
Во вторник немецкая газета Morgenpost сообщила, что минувшей ночью злоумышленники бросили шесть баллонов и две бутылки с красной краской в посольство России в Германии, однако краска попала лишь на перила и забор здания, а сами нападавшие на российское диппредставительство сумели скрыться.
По данным Morgenpost, коммунальные службы ФРГ удалили краску со здания посольства России, поскольку она легко растворялась водой, а местная полиция начала расследование происшествия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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