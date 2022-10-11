40 лет спустя: ирландский автор-исполнитель Боно рассказал о своей единственной любви, жене Эли

Он признался, что у них есть и романтика, и дружба, и партнерство в бизнесе. Пара вырастила четверых детей.

Ирландский автор-исполнитель Боно раскрыл секрет прочности своего 40-летнего брака с Эли Хьюсон. 62-летний певец U2 рассказал, что он был влюблен в Эли со школы.

"Жениться - это настоящее безумие, - сказал благотворитель. - Есть в этом что-то особенное. Я бы сказал, что дружба может опередить романтику. Когда у вас романтическая любовь и дружба, это действительно что-то особенное".

Пара также воспитала четверых детей: 33-летнего Джордана, 31-летнюю Еву, 23-летнего Элайджу и 21-летнего Джона.

“40 лет - это мощная цифра для меня. Это мощное число для Эли. И это было великолепно, когда мы дошли до 40, и мы сказали: "Давайте не будем сейчас все портить"."

Боно также анонсировал свою книгу "Капитуляция: 40 песен, одна история", которая выходит 1 ноября. Он также планирует пропагандировать ее на сольных концертах, которые пройдут 2 по 28 ноября: начнутся в Нью-Йорке и закончатся в Мадриде.