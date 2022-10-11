На полицейского в штатском напали в парижском метро из-за золотой цепочки
2022-10-11
11:47
Полицейский в штатском подвергся нападению, и у него украли золотую цепочку в пятницу, 7 октября, на станции Сен-Поль на первой линии парижского метро, сообщил Le Figaro источник в полиции.
Жандарм направлялся в сторону Венсенского замка около 22:15, когда к нему подошли трое североафриканцев, уточняет этот источник.
Попросив у него сигарету, на что полицейский ответил отказом, один из трех грабителей притворился, что бьет его кулаком, в то время как второй схватил его за плечо. Третий же забрал золотую цепочку и обручальное кольцо, которое незадачливый полицейский использовал в качестве подвески.
Во время потасовки полицейский ударился спиной о перила и получил легкое ранение. Нападавших не удалось задержать до сих пор, сообщает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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