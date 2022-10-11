AFP: Путин и Эрдоган встретятся в Астане 12 октября

Президенты РФ И США Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся на полях саммита СВМДА в Астане 12 октября.

Во вторник, 11 октября 2022 года, французское информационное агентство Agence France-Presse, ссылаясь на турецкого чиновника, рассказало о грядущей встрече президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Обозреватели сообщили, что Путин и Эрдоган 12 октября текущего года проведут рабочую встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдёт в Астане.