Президент Франции Макрон стремительно теряет общесвенную поддержку
2022-10-11
11:51
Пока НАТО усиливает восточно-европейский фронт в противостоянии с Россией, а также снабжает Украину вооружением, Франция переживает не лучшие времена на фоне энергетического кризиса и ухудшения уровня жизни.
Французское общество перестает терпеть ограничение свобод и непрерывно растущие цены ради победы Украины над Россией. Неудивительно, что на фоне инфляции, энергокризиса и других неурядиц, французы задаются вопросом о том, зачем им вообще это нужно.
На днях в Париже прошла многотысячная манифестация с требованием отставки президента Франции Эммунуэля Макрона и, похоже, это только начало. Первое шествие прошло еще летом, однако не было насколько многочисленным, как последующие. Даже «желтые жилеты» на сравняется с требующими отставки Макрона.
Протестующие также требуют выхода Франции из состава НАТО, как и прекращение поставок вооружения украинской стороне. При этом шествие — это не бунт. Оно проходит мирно, под надзором сотрудников местной полиции. Это означает, что люди просто выражают свое мнение и мешать им никто не в праве (по европейским законам). Правда, это было только начало.
29 сентября во Франции прошла всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плану. Данная манифестация уже сопровождалась стычками с полицией, беспорядками и, как следствие, жесткими задержаниями.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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