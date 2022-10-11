Первый дипфейк-веб сериал сняли в России
2022-10-11
11:56
В РФ сняли первый в мире дипфейк-веб-сериал. В фильме снимались Джейсон Стейтем, Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.
Первый в мире дипфейк-сериал создали в РФ. В главных ролях такие известные на весь мир актёры, как Джейсон Стейтем, Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.
Действие разворачивается в России 2027 года. В этом государстве уже 5 лет проживают Джейсон Стейтем, Киану Ривз и другие звезды мирового экрана, картины с участием которых давно не видели зрители кинотеатров.
На киносервисах таких фильмов тоже найти. А зачем? Ведь созданы дипфейк-технологии!
Опубликовано: Наталья Гончарова
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