Первый дипфейк-веб сериал сняли в России

В РФ сняли первый в мире дипфейк-веб-сериал. В фильме снимались Джейсон Стейтем, Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.

Первый в мире дипфейк-сериал создали в РФ. В главных ролях такие известные на весь мир актёры, как Джейсон Стейтем, Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.

Действие разворачивается в России 2027 года. В этом государстве уже 5 лет проживают Джейсон Стейтем, Киану Ривз и другие звезды мирового экрана, картины с участием которых давно не видели зрители кинотеатров.

На киносервисах таких фильмов тоже найти. А зачем? Ведь созданы дипфейк-технологии!