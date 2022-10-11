Израиль и Ливан договорились о морской границе, Лапид назвал это «историческим соглашением»

Согласно израильским источникам, Израиль и Ливан достигли «исторического соглашения» о демаркации Средиземного моря, тем самым урегулировав свой спор по поводу морских месторождений газа.

«Это историческое соглашение укрепит безопасность Израиля и привлечет миллиарды долларов в израильскую экономику», — заявил во вторник в Иерусалиме премьер-министр Израиля Джаир Лапид.

Соединенные Штаты выступили посредниками в соглашении между двумя соседними странами, которые официально все еще находятся в состоянии войны.

«Все наши требования выполнены, запрошенные нами изменения исправлены», — заявил во вторник утром глава израильской переговорной группы и глава Совета национальной безопасности Эджал Хулата. «Мы защитили интересы безопасности Израиля и находимся на пути к исторической сделке».

Позитивные сигналы поступали и с ливанской стороны. В правительственных кругах Бейрута заявили, что требования страны выполнены. Ливан получит свои полные права, заявил журналистам ливанский переговорщик Элиас Бу Сааб. Компромиссное предложение теперь принадлежит президенту Ливана Мишелю Ауну.

Конкретное содержание документа для переговоров пока не оглашается. На прошлой неделе Израиль отклонил поправку, предложенную Ливаном.