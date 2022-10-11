France Inter: МИД Франции выступил против попыток изолировать Россию

Издание France Inter со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции сообщило о нежелании Парижа пытаться изолировать российское государство.

11 октября французский министр иностранных дел Катрин Колонна дала интервью местной газете France Inter, где публично заявила, что Париж и западные государства не должны стремиться к изоляции России, поскольку украинский конфликт в любом случае закончится, а РФ продолжит своё существование и будет соседом большинству стран Европы.

Также Катрин Колонна осудила слова Джо Байдена о возможности применения ядерного оружия в российско-украинском конфликте, попросив американского лидера следить за своими высказываниями.