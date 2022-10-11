France Inter: МИД Франции выступил против попыток изолировать Россию
2022-10-11
12:24
Издание France Inter со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции сообщило о нежелании Парижа пытаться изолировать российское государство.
11 октября французский министр иностранных дел Катрин Колонна дала интервью местной газете France Inter, где публично заявила, что Париж и западные государства не должны стремиться к изоляции России, поскольку украинский конфликт в любом случае закончится, а РФ продолжит своё существование и будет соседом большинству стран Европы.
Также Катрин Колонна осудила слова Джо Байдена о возможности применения ядерного оружия в российско-украинском конфликте, попросив американского лидера следить за своими высказываниями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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