В ЛНР заявили о завершении подготовки к отопительному сезону
2022-10-11
12:26
Власти ЛНР сообщили о полной готовности республики к грядущему отопительному сезону.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной республики отчиталось о полной готовности к отопительному сезону.
"Состояние готовности к отопительному сезону 100%", — сказали в ведомстве.
С мая по октябрь в ЛНР заменили 25,5 километров тепловых сетей, 13 насосных агрегатов, 5 котлов. Проведен капитальный ремонт трех котельных и 18 котлов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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