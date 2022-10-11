В ЛНР заявили о завершении подготовки к отопительному сезону

2022-10-11

12:26

Власти ЛНР сообщили о полной готовности республики к грядущему отопительному сезону.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной республики отчиталось о полной готовности к отопительному сезону. 

"Состояние готовности к отопительному сезону 100%", — сказали в ведомстве.

С мая по октябрь в ЛНР заменили 25,5 километров тепловых сетей, 13 насосных агрегатов, 5 котлов. Проведен капитальный ремонт трех котельных и 18 котлов.

Опубликовано: Максим Алексеев







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