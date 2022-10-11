The Washington Post: Норвегия пытается «неприлично нажиться» на украинском конфликте
2022-10-11
12:33
Энергетический кризис в Европе, возникший на фоне конфликта в Украине, позволил Норвегии «неприлично нажиться» благодаря беспрецедентному увеличению продажи нефти и газа.
При этом норвежские цены на газ и нефть серьезно отличаются от российских. Увеличение продаж позволило Норвегии в пять раз увеличить сверхприбыль от энергоресурсов, которая поступила в норвежский суверенный фонд благосостояния граждан.
Закупки газа в Норвегии только увеличиваются несмотря на очень высокие цены. Причина топу — диверсии на газопроводах «Северный поток». Однако трубопровод из Норвегии остался функционировать и прекрасно поставляет газ в Польшу. Европейцы рассчитывают на Норвегию, однако даже с беспрецедентным увеличением поставок и сверхприбылью, она не может обеспечить все потребности еврозоны.
Сами норвежцы прекрасно понимают, что получение сверхприбыли от нефтегазового экспорта всего лишь спекуляция на военных действиях в Европе (Украине). При этом с критикой в адрес правительства и нефтегазовых компаний практически никто не выступает, потому что это невыгодно.
Только в 2022 году официальный Осло планирует получить 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора, что на 89 миллиардов долларов больше, чем в 2021 году. Большая часть этой сумму пойдет на суверенный фонд благосостояния Норвегии. На данный момент размер фонда оценивается более чем в 1 триллион долларов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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