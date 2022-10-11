МИД Турции: Баку и Ереван достигли ключевых соглашений по мирному договору

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что скоро Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уведомляет, что при посредничестве Анкары лидеры Армении и Азербайджана достигли ключевых договорённостей о позициях мирного договора, которые ещё предстоит выполнить обеим сторонам. По словам Чавушоглу, в скором времени Баку и Ереван могут ратифицировать мирный договор, навсегда прекратив конфликт в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что накануне президент Турции Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, после чего также допустил подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку до конца 2022 года.