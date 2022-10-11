МИД Турции: Баку и Ереван достигли ключевых соглашений по мирному договору
2022-10-11
12:37
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что скоро Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уведомляет, что при посредничестве Анкары лидеры Армении и Азербайджана достигли ключевых договорённостей о позициях мирного договора, которые ещё предстоит выполнить обеим сторонам. По словам Чавушоглу, в скором времени Баку и Ереван могут ратифицировать мирный договор, навсегда прекратив конфликт в Нагорном Карабахе.
Примечательно, что накануне президент Турции Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, после чего также допустил подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку до конца 2022 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Тертель: переломный момент в СВО РФ в Украине может наступить в ноябре-феврале
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
Глава МИД Венгрии Сийярто едет в Москву для переговоров с «Газпромом» и «Росатомом»
Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях