Прогнозы Владимира Жириновского на 2036 год — отсутствие пенсии и ограничение рождаемости

Владимир Жириновский не только легендарный политик и бессменный лидер партии ЛДПР на протяжении многих лет, но и точный предсказатель некоторых глобальных событий (большинство из которых уже произошли).

Жириновский называл 2036 год переломным. По его словам, в этот год будет чипировано и компьютеризовано практически все, а также отменены визы между Россией, Сирией, Ираком, Ираном и Турцией. Он также предсказала в 2016 году, что «через 20 лет дачи русских солдат будут на берегу Средиземного моря мирным путем».

Политик громко заявлял, что ШОС — это две трети человечество и, НАТО не сможет с ним конкурировать, что в конечном итоге приведет к распаду альянса, так как «слишком разные государства вошли в его состав».

Жириновский говорят, что в 2036 году никаких пенсий не будет, а потенциал человеческого рабочего ресурса будет увеличен до ста лет — он сам себя будет обеспечивать до смерти. Рождаемость будет ограничена, семьям в густонаселенных районах разрешат иметь только одного ребенка. Кроме того, из всех стран исчезнут внутренние национально-территориальные деления, а управление перестанет быть центральным — города будут функционировать за счет самоуправления.

Лидер ЛДПР говорит, что авторитарные режимы падут, а партии и прочие объединения потеряют свои силы и влияния. Это будет связано со стремительным развитием технологий и, даже «можно будет ждать «Восточный экспресс» из Москвы в Вашингтон через Чукотку и Аляску», а самолеты будут летать со скоростью 2-3 тысячи километров в час.

Жириновский также говорил, что к 2036 году Россию окончательно осудят все резолюции, однако это не будет иметь силы, так как она заберет все территории 1905, 1917, 1991 и 1993 годов, а богатейший политический и военный потенциал страны поможет ей стать центром мира.