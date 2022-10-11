Кадыров: Зеленский упустил шанс на перемирие между Россией и Украиной
2022-10-11
12:44
Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил перемирие между Россией и Украиной, обвинив в этом Зеленского.
11 октября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что новые ракетные обстрелы Украины со стороны российской армией являются ответом на убийство мирных жителей солдатами ВСУ по прямому приказу киевского режима, который глава Чечни расценивает как преступный.
Также Кадыров отметил, что изначально у России и Украины была возможность заключить перемирие, однако данная возможность безвозвратно упущена Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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