Хренин: задачи региональной группировки войск РФ и Беларуси сугубо оборонительные
2022-10-11
13:01
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о задачах региональной группировки войск Созного государства.
Днём 11 октября белорусский министр обороны Виктор Хренин прокомментировал заявление Александра Лукашенко о развёртывании в Беларуси региональной группировки войск Союзного государства, сообщив, что белорусско-российские войска ставят перед собой задачи, направленные на оборону коллективных границ и исключающие наступательные действия.
В рамках развёртывания совместной группировки войск Россия и Беларусь выполнит комплекс мероприятий по усилению обороноспособности Союзного государства, подытожил Хренин во вторник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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