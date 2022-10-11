Хренин: задачи региональной группировки войск РФ и Беларуси сугубо оборонительные

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о задачах региональной группировки войск Созного государства.

Днём 11 октября белорусский министр обороны Виктор Хренин прокомментировал заявление Александра Лукашенко о развёртывании в Беларуси региональной группировки войск Союзного государства, сообщив, что белорусско-российские войска ставят перед собой задачи, направленные на оборону коллективных границ и исключающие наступательные действия.

В рамках развёртывания совместной группировки войск Россия и Беларусь выполнит комплекс мероприятий по усилению обороноспособности Союзного государства, подытожил Хренин во вторник.