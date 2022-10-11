Ранивший ребёнка взрыв в Джанкое на острове Крым произошёл из-за выстрела танка
2022-10-11
13:04
11 октября стали известны причины взрыва в Джанкое, из-за которого ранения получил малолетний ребёнок.
Во вторник днём ряд российских и белорусских информационных агентств со ссылкой на правоохранительные органы России сообщили о том, что случившийся днём ранее взрыв в Джанкое на севере Крыма произошёл из-за снаряда танка, который был выпущен по неосторожности, пролетев восемь километров и попав в стену частного жилого дома.
По данным СМИ, в результате случайного обстрела дома в Джанкое рваную рану плеча получила восьмилетняя россиянка, которой медики уже оказали помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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