Ранивший ребёнка взрыв в Джанкое на острове Крым произошёл из-за выстрела танка

11 октября стали известны причины взрыва в Джанкое, из-за которого ранения получил малолетний ребёнок.

Во вторник днём ряд российских и белорусских информационных агентств со ссылкой на правоохранительные органы России сообщили о том, что случившийся днём ранее взрыв в Джанкое на севере Крыма произошёл из-за снаряда танка, который был выпущен по неосторожности, пролетев восемь километров и попав в стену частного жилого дома.

По данным СМИ, в результате случайного обстрела дома в Джанкое рваную рану плеча получила восьмилетняя россиянка, которой медики уже оказали помощь.