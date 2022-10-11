МО РФ: уничтожены две базы с топливом и техникой ВСУ в Днепропетровской области

В Минобороны России рассказали об успешной ликвидации украинских баз с военной техникой и горючими материалами.

Пресс-релиз Минобороны России от 11.10.22 уведомляет, что сегодня российские войска продолжили ракетный обстрел украинских объектов инфраструктуры с применением высокоточного оружия, ликвидировав все поставленные командованием ВС РФ цели.

По данным Министерства обороны России, в результате ракетных ударов были поражены два склада вооружённых сил Украины с топливом и военной техники в городах Днепропетровск и Павлоград, а также пять складов оружия возле Николаева.