Жигалова рассказала, зачем Эрнст звонил Пугачёвой после того, как та покинула Россию

Журналистка Алена Жигалова утверждает, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст звонил исполнительнице Алле Пугачевой после ее очередного отъезда из страны. Блогер поведала, по какой причине он "набрал" артистку.

Алена Жигалова поведала, что Константин Эрнст звонил Алле Пугачевой после того, как она отбыла в Израиль снова. Блогер навала причину этого звонка.

Жигалова утверждает, что Эрнст связался с Аллой Борисовной после очередного нецензурного послания, появившегося на здании "Останкино", в адрес певицы.

Гендиректор Первого заверил артистку, что не имеет к этому никакого отношения.

Блогер поделилась имеющейся информацией в эфире своего Ютуб-шоу "Алёна, блин!": "Он звонил и оправдывался. Говорил: "Вы знаете, мы сейчас посмотрели, это вот с этой стороны. А это из жилого дома, а, может быть, из какого-то телекомплекса".