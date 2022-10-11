Минобороны Беларуси: по поручению Лукашенко стартует проверка ВС РБ

Министерство обороны Беларуси сообщает, что с сегодняшнего для в стране начинается проверка вооружённых сил.

11 октября Минобороны Беларуси опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что с 11.10.22 по поручению Александра Лукашенко начинается комплексная проверка вооружённых сил РБ, в рамках которой белорусские воинские части и спецподразделения будут проверены на боевую готовность.

Также в рамках проверки ВС Беларуси военнослужащие страны проведут марш к назначенному для развёртыванию места и выполнят ряд учебно-боевых задач.