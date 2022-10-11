Лавров: Запад может разрешить Зеленскому вести переговоры с Россией
2022-10-11
13:21
Сергей Лавров уверен, что в будущем Владимир Зеленский может вновь захотеть вести переговоры с членами российского правительства.
11 октября в эфире телеканала "Россия 1" вышел репортаж с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который дал оценку президентскому указу Владимира Зеленского, которым представителям Киева запрещается вести прямые переговоры с Владимиром Путиным и другими политиками из РФ.
По мнению Лаврова, Зеленский может изменить свою позицию и вновь одобрить мирные переговоры с Россией в случае, если с Запада поступит соответствующая команда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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