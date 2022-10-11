Лавров: Запад может разрешить Зеленскому вести переговоры с Россией

2022-10-11

13:21

Сергей Лавров уверен, что в будущем Владимир Зеленский может вновь захотеть вести переговоры с членами российского правительства.

11 октября в эфире телеканала "Россия 1" вышел репортаж с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который дал оценку президентскому указу Владимира Зеленского, которым представителям Киева запрещается вести прямые переговоры с Владимиром Путиным и другими политиками из РФ.

По мнению Лаврова, Зеленский может изменить свою позицию и вновь одобрить мирные переговоры с Россией в случае, если с Запада поступит соответствующая команда.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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