Лавров: Запад может разрешить Зеленскому вести переговоры с Россией

Сергей Лавров уверен, что в будущем Владимир Зеленский может вновь захотеть вести переговоры с членами российского правительства.

11 октября в эфире телеканала "Россия 1" вышел репортаж с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который дал оценку президентскому указу Владимира Зеленского, которым представителям Киева запрещается вести прямые переговоры с Владимиром Путиным и другими политиками из РФ.

По мнению Лаврова, Зеленский может изменить свою позицию и вновь одобрить мирные переговоры с Россией в случае, если с Запада поступит соответствующая команда.