Глава Еводипломатии Жозеп Боррель рассказал о причинах благополучия Евросоюза.

Жозеп Боррель раскрыл неожиданный "секрет благополучия" стран Европейского Союза.

По словам главного дипломата ЕС, благополучие Европы заключалось в поставке дешевых источников энергии из Российской Федерации.

Теперь же, по его словам, приходится искать источники энергии внутри Евросоюза.

"Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри", - заявил Боррель.