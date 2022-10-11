Боррель: Благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России
2022-10-11
13:24
Глава Еводипломатии Жозеп Боррель рассказал о причинах благополучия Евросоюза.
Жозеп Боррель раскрыл неожиданный "секрет благополучия" стран Европейского Союза.
По словам главного дипломата ЕС, благополучие Европы заключалось в поставке дешевых источников энергии из Российской Федерации.
Теперь же, по его словам, приходится искать источники энергии внутри Евросоюза.
"Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри", - заявил Боррель.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
Борец с корупцией Бородин призвал признать Ветлицкую иноагентом за её антироссийские высказывания
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе