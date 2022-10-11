МО РФ: войска России уничтожили украинский склад с ракетами к HIMARS в ДНР
2022-10-11
13:27
Российские военные поразили склад ВСУ с боеприпасами к РСЗО HIMARS в Донецкой Народной республике.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в результате второго дня массированного ракетного удара по территории Украины российские войска смогли ликвидировать украинскую базу с боеприпасами к американской реактивной системе залпового огня HIMARS на территории ДНР.
Также за день ракетной атаки по позициям ВСУ российские военные нанесли огневое поражение 46-ти украинским артиллерийским бригадам в 156 районах попадания ракет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе