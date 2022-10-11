МО РФ: войска России уничтожили украинский склад с ракетами к HIMARS в ДНР

Российские военные поразили склад ВСУ с боеприпасами к РСЗО HIMARS в Донецкой Народной республике.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в результате второго дня массированного ракетного удара по территории Украины российские войска смогли ликвидировать украинскую базу с боеприпасами к американской реактивной системе залпового огня HIMARS на территории ДНР.

Также за день ракетной атаки по позициям ВСУ российские военные нанесли огневое поражение 46-ти украинским артиллерийским бригадам в 156 районах попадания ракет.