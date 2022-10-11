Лавров: Путин и Эрдоган проведут переговоры по Украине в Астане
2022-10-11
13:40
Сергей Лавров допустил вероятность проведения переговоров по украинскому вопросу между Эрдоганом и Путиным в Казахстане.
11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с отечественными журналистами, которые поинтересовались о том, как Владимир Путин оценивает предложение турецкого президента Тайипа Эрдогана о проведении переговоров между РФ и Западом по поводу урегулирования конфликта в Украине.
Лавров признал, что 12 октября Путин и Эрдоган встретятся в столице Казахстана, где у них действительно будет возможность обсудить предложение президента Турции но новым украинским переговорам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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