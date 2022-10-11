Лавров: Украина не станет частью Европы без искоренения нацизма
2022-10-11
13:43
11 октября Сергей Лавров исключил существование Украины на европейском континенте без искоренения экстремистских идеологий в правительстве данной страны.
Во вторник днём министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украине будет тяжело сосуществовать с другими государствами Европы, если из киевского режима не будет удалена идеология нацизма. При этом Лавров отметил, что некоторые европейские страны сами не желают, чтобы украинская идеология менялась.
Также Сергей Лавров выразил уверенность, что архитекторами и создателями украинского конфликта с Россией являются представители западных государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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