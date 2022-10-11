Жигалова раскрыла шокирующие подробности гастролей группы ВИА Гра
2022-10-11
13:44
Ведущая Ютуб-шоу "Алёна, блин!" Алёна Жигалова раскрыла детали гастролей золотого состава музыкального коллектива "ВИА Гра", которые не могут не шокировать.
Алена Жигалова поведала, как проходили гастроли золотого состава "ВИА Гры"(Анна Седакова, Вера Брежнева, Надежда Грановская) по городам РФ.
Журналистка отметила, что вокалистки группы во время концертов могли употреблять спиртные напитки. После выступления красавицы могли провести ночь с миллиардером, если требовалось.
Жигалова заявила в эфире своего шоу "Алёна,блин!": "Вы представляете, как сейчас грустит Константин Меладзе, так как с новыми составами "ВИА Гры" каши не сваришь. Хитов нет, девчонки не запоминаются, а некоторые из них работают в Турции аниматорами".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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