Парламент Эстонии рассмотрит закон о признании России страной-спонсором терроризма

2022-10-11

13:46

Депутаты эстонского парламента предлагают рассмотреть законопроект о признании России террористическим государством.

Днём 11 октября 85 из 101 действующих депутата парламента Эстонии опубликовали подготовленный ими коллективный законопроект, согласно которому предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за российской специальной военной операции на территории Украины.

Примечательно, что ранее Латвия и Литва также публиковали аналогичные законопроекты, однако к текущему моменту террористическим государством Россию признали лишь Украина и Литва.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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