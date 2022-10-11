Парламент Эстонии рассмотрит закон о признании России страной-спонсором терроризма
2022-10-11
13:46
Депутаты эстонского парламента предлагают рассмотреть законопроект о признании России террористическим государством.
Днём 11 октября 85 из 101 действующих депутата парламента Эстонии опубликовали подготовленный ими коллективный законопроект, согласно которому предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за российской специальной военной операции на территории Украины.
Примечательно, что ранее Латвия и Литва также публиковали аналогичные законопроекты, однако к текущему моменту террористическим государством Россию признали лишь Украина и Литва.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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