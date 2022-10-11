Парламент Эстонии рассмотрит закон о признании России страной-спонсором терроризма

Депутаты эстонского парламента предлагают рассмотреть законопроект о признании России террористическим государством.

Днём 11 октября 85 из 101 действующих депутата парламента Эстонии опубликовали подготовленный ими коллективный законопроект, согласно которому предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за российской специальной военной операции на территории Украины.

Примечательно, что ранее Латвия и Литва также публиковали аналогичные законопроекты, однако к текущему моменту террористическим государством Россию признали лишь Украина и Литва.