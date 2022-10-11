Le Figaro: французы критикуют Макрона за обещание Зеленскому поставить Украине Caesar

Комментаторы французского издания Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона за анонс поставок нового оружия Украине из Франции.

11 октября французская газета Le Figaro опубликовала материал, в рамках которого сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание Владимиру Зеленскому, что Париж поставит Киеву новые гаубичные установки Caesar. После этого под постом Le Figaro появилась серия комментариев, в которых жители Франции осудили Макрона за поставки оружия Украине на налоги простых французов.

Некоторые комментаторы Le Figaro уверены, что действия Эммануэля Макрона приближают Францию к возврату в Средневековье, а помощь Украине оружием делает французского президента виновным в нагнетании украинского конфликта.