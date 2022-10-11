Le Figaro: французы критикуют Макрона за обещание Зеленскому поставить Украине Caesar
2022-10-11
13:51
Комментаторы французского издания Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона за анонс поставок нового оружия Украине из Франции.
11 октября французская газета Le Figaro опубликовала материал, в рамках которого сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание Владимиру Зеленскому, что Париж поставит Киеву новые гаубичные установки Caesar. После этого под постом Le Figaro появилась серия комментариев, в которых жители Франции осудили Макрона за поставки оружия Украине на налоги простых французов.
Некоторые комментаторы Le Figaro уверены, что действия Эммануэля Макрона приближают Францию к возврату в Средневековье, а помощь Украине оружием делает французского президента виновным в нагнетании украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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