Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в текущей ситуации для Европы крайне важно сохранить оставшиеся казаны диалога с Российской Федерацией.

Глава МИД Франции считает, что Европа должна выступить против полной изоляции России от диалога. В свою очередь Париж обязуется выступать против попыток прерывания диалога с Москвой. Примечательно, что заявление Катрин Колонны сделано на фоне волнений во Франции.

Не так давно прошли манифестации, в которых призывали отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от поста, а также к выходу страны из состава стран-членов Североатлантического альянса. Французы недовольны растущими ценами, инфляцией и энергетическим кризисом.

В МИД Франции считают, что в текущей ситуации изоляция Москвы — это худшее политическое решение Европейского союза, которое можно принять. Необходимо понять мотивы российской стороны и пойти на диалог между сторонами.

Катрин Колонна напомнила, что благодаря сохранению контактов с Россией, Европе удалось добиться отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и получить обратную связь.

Глава МИД Франции добавила, что «наступит время завершения конфликта, но при этом Россия навсегда останется европейским соседом». Тем не менее, ранее российского посла вызвали в МИД Франции, однако без объяснения причин.