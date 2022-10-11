Глава МИД Франции Колонна призвала сохранять каналы для диалога с Россией
2022-10-11
13:51
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в текущей ситуации для Европы крайне важно сохранить оставшиеся казаны диалога с Российской Федерацией.
Глава МИД Франции считает, что Европа должна выступить против полной изоляции России от диалога. В свою очередь Париж обязуется выступать против попыток прерывания диалога с Москвой. Примечательно, что заявление Катрин Колонны сделано на фоне волнений во Франции.
Не так давно прошли манифестации, в которых призывали отстранить президента Франции Эммануэля Макрона от поста, а также к выходу страны из состава стран-членов Североатлантического альянса. Французы недовольны растущими ценами, инфляцией и энергетическим кризисом.
В МИД Франции считают, что в текущей ситуации изоляция Москвы — это худшее политическое решение Европейского союза, которое можно принять. Необходимо понять мотивы российской стороны и пойти на диалог между сторонами.
Катрин Колонна напомнила, что благодаря сохранению контактов с Россией, Европе удалось добиться отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и получить обратную связь.
Глава МИД Франции добавила, что «наступит время завершения конфликта, но при этом Россия навсегда останется европейским соседом». Тем не менее, ранее российского посла вызвали в МИД Франции, однако без объяснения причин.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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