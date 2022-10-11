Лавров: кадровые военные США и Запада воюют в Украине против России

Сергей Лавров заявил об участии американских и западных военных в боевых действиях на территории Украины.

11 октября глава МИД России Сергей Лавров выступил в эфире телепередачи "60 минут", где публично заявил, что кадровые военнослужащие из западных государств включая Соединённые Штаты находятся на территории Украины и ведут боевые действия на стороне ВСУ против российских войск.

По данным Лаврова, американские военные участвую в наземных операциях украинских военных и наводке артиллерийских ударов из РСЗО HIMARS по позициям ВС РФ.