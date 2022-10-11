Reuters: Зеленский попросит у стран G7 современные системы ПВО

Информационное агентство Reuters сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский собирается запросить у стран G7 («Большой семерки» современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Страны «Большой семерки» соберутся 11 октября для обсуждения возможности усиления военной и финансовой поддержки Украины. На встрече выступит президент Украины Владимир Зеленский и, скорее всего попросил современные системы ПВО.

Кроме того, страны G7 могут выступить с поместным заявлением, в котором «предупредят» Республику Беларусь о последствиях при возможном вторжении на территорию Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал предоставить Украине современные системы ПВО, однако не сообщил о количестве и сроках поставки данного типа вооружений. Ряд стран уже заявили о готовности поставлять в Украину тяжелое вооружение.

Сразу после ракетных обстрелов России, американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они также общались на тему поставок современного вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и ПВО.