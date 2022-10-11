Лавров: Запад осуждает спецоперацию России, не замечая провокации Киева

2022-10-11

14:01

Сергей Лавров рассказал о двойных стандартах западных стран, которые осуждают боевые действия со стороны России, но не обращают внимания на военные преступления ВСУ.

Днём 11 октября глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в эфире телеканала "Россия 1", где обвинил страны коллективного Запада в политике двойных стандартов, поскольку Москва более не может терпеть военные преступления Киева, которые западные лидеры стараются не замечать, как было в случае с Крымским мостом.

По словам Лаврова, после теракта на мосту в Крыму российские войска уже два дня ведут интенсивный обстрел военных и энергетических объектов Украины, что широко осуждается Западом, который специально игнорирует боевые эксцессы со сторны Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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