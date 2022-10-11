Лавров: Запад осуждает спецоперацию России, не замечая провокации Киева
2022-10-11
14:01
Сергей Лавров рассказал о двойных стандартах западных стран, которые осуждают боевые действия со стороны России, но не обращают внимания на военные преступления ВСУ.
Днём 11 октября глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в эфире телеканала "Россия 1", где обвинил страны коллективного Запада в политике двойных стандартов, поскольку Москва более не может терпеть военные преступления Киева, которые западные лидеры стараются не замечать, как было в случае с Крымским мостом.
По словам Лаврова, после теракта на мосту в Крыму российские войска уже два дня ведут интенсивный обстрел военных и энергетических объектов Украины, что широко осуждается Западом, который специально игнорирует боевые эксцессы со сторны Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе