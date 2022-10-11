Совбез Беларуси начал комплексную проверку Вооружённых сил страны
2022-10-11
14:04
Минобороны Беларуси заявило, что по приказу Лукашенко в стране стартовала комплексная проверка Вооружённых сил.
11 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале заявила, что Совет безопасности начал проверку Вооружённых сил белорусского государства.
В ведомстве уточнили, что проверка проводится по личному поручению президента Беларуси Александра Лукашенко и носит комплексный характер, а также подразумевает под собой контроль «готовности к выполнению задач по предназначению».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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