Орбан: мир в Украине возможен только при переговорах между Россией и США
2022-10-11
14:21
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что для завершения украинского конфликта нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном.
11 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью немецкой газете "Цицерон", в рамках которого сообщил, что боевые действия на территории Украине не закончатся даже при прямых переговорах Владимира Путина с Владимиром Зеленским или представительских делегаций от Москвы и Киева.
По мнению Орбана, для прекращения российской спецоперации необходимо организовать переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, которые фактически ведут конфликт друг с другом на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Жигалова назвала историю с эмиграцией Никиты Преснякова мутной
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе