Орбан: мир в Украине возможен только при переговорах между Россией и США

2022-10-11

14:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что для завершения украинского конфликта нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном.

11 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью немецкой газете "Цицерон", в рамках которого сообщил, что боевые действия на территории Украине не закончатся даже при прямых переговорах Владимира Путина с Владимиром Зеленским или представительских делегаций от Москвы и Киева.

По мнению Орбана, для прекращения российской спецоперации необходимо организовать переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, которые фактически ведут конфликт друг с другом на территории Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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