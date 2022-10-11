Орбан: мир в Украине возможен только при переговорах между Россией и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что для завершения украинского конфликта нужны переговоры между Москвой и Вашингтоном.

11 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью немецкой газете "Цицерон", в рамках которого сообщил, что боевые действия на территории Украине не закончатся даже при прямых переговорах Владимира Путина с Владимиром Зеленским или представительских делегаций от Москвы и Киева.

По мнению Орбана, для прекращения российской спецоперации необходимо организовать переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, которые фактически ведут конфликт друг с другом на территории Украины.