Экс-супруг Ваенги Матвиенко продаёт квартиру в Питере за 15 000 000 рублей

2022-10-11

14:24

Продюсер и экс-супруг певицы Елены Ваенги Иван Матвиенко продаёт квартиру-офис с видом на Владимирский собор в северной столице России.

В объявление говорится, что жилье во владении более 5 лет, у нее один собственник. Площадь квартиры 74 кв. м.

В последнее время помещение использовалось как офис и мастерская. На снимках видно рабочее место продюсера Ивана Матвиенко, концертное расписание певицы Елены Ваенги, фото, обложки журналов и картины - Матвиенко увлекается живописью.

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    Исполнительница приобрела квартиру этажом ниже, которую после пыталась продать несколько лет назад, но тщетно. В настоящее время артистка проживает со своим семейством в пригороде Питера.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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