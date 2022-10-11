Экс-супруг Ваенги Матвиенко продаёт квартиру в Питере за 15 000 000 рублей
2022-10-11
14:24
Продюсер и экс-супруг певицы Елены Ваенги Иван Матвиенко продаёт квартиру-офис с видом на Владимирский собор в северной столице России.
В объявление говорится, что жилье во владении более 5 лет, у нее один собственник. Площадь квартиры 74 кв. м.
В последнее время помещение использовалось как офис и мастерская. На снимках видно рабочее место продюсера Ивана Матвиенко, концертное расписание певицы Елены Ваенги, фото, обложки журналов и картины - Матвиенко увлекается живописью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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