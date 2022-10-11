Звезда «Игры престолов» Лена Хиди вышла замуж за звезду «Озарка»

Лена Хиди, известная зрителям в основном по демонической роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", вышла замуж в третий раз.

Избранником актрисы стал ее коллега Марк Менчака, прославившийся ролями в сериалах "Черное зеркало" и "Озарк". Церемония состоялась в итальянском городке Путиньяно. Среди приглашенных гостей нельзя было не отметить самых ярких звезд хита HBO — Софи Тернер и Питера Динклэйджа.

Как сообщают зарубежные СМИ, Лена Хиди и Марк Менчака сказали друг другу "да" во время церемонии, которая состоялась в итальянском городке Путиньяно в регионе Апулия.

На невесте было элегантное минималистичное белое платье на бретелях из коллекции люксового бренда Galvan, которое дополняла традиционная фата и цветочный орнамент в волосах. В церемонии приняли участие члены семьи пары и их известные друзья.

Среди гостей были, в том числе Софи Тернер с мужем Джо Джонасом, Мишель Фэрли, Конлет Хилл и Питер Динклейдж. Местный ресторан Scinuà, опубликовавший на сайте памятное фото, тут же похвастался встречей со звездами культовых сериалов производства HBO.

Хиди в третий раз встала на свадебный ковер. Первым мужем актрисы был британский музыкант Питер Пол Лофран, с которым она воспитывает 12-летнего сына Уайли Эллиота.

Через пять лет после развода, который был оформлен в 2013 году, звезда "Игры престолов" вышла замуж за сценариста и режиссера Дэна Кадана, от которого у нее есть семилетняя дочь Тедди. Пара развелась уже через год брака. Хиди встречалась со своим нынешним мужем два года.