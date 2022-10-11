Лавров опроверг заявление США об отказе РФ от проведения переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от проведения переговоров с Киевом.

Во вторник, 11 октября 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-релизе решительно опроверг заявление Соединённых Штатов о якобе отказе России проводить мирные переговоры с Украиной.

Лавров утверждает, что подобные заявления политических лидеров некоторых западных стран, в частности «американских деятелей», являются направленной на дискредитацию России в глазах мировой общественности ложью.