Лавров опроверг заявление США об отказе РФ от проведения переговоров
2022-10-11
14:32
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от проведения переговоров с Киевом.
Во вторник, 11 октября 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-релизе решительно опроверг заявление Соединённых Штатов о якобе отказе России проводить мирные переговоры с Украиной.
Лавров утверждает, что подобные заявления политических лидеров некоторых западных стран, в частности «американских деятелей», являются направленной на дискредитацию России в глазах мировой общественности ложью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Жигалова назвала историю с эмиграцией Никиты Преснякова мутной
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе