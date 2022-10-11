Украина заявила о невозможности подписания новых Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не существует вероятности подписания новых Минских соглашений.

Пранкеры представители экс-послом США в России Майклом Макфолом и спросили у Андрея Ермака, к чему идет конфликт в Украине и будут ли заключены новые Минские соглашения. Ермак заявил, что никаких новых Минских соглашений не будет, а вероятности подписания «Минска-3» нет.

Андрей Ермак также назвал условие для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, для этого Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо выйти «на линию 24 февраля 2022 года» и занять укрепленные позиции.

Глава офиса украинского лидера подчеркнул, что США поддерживают Украину на 70% своих возможностей. По словам Ермака, в США есть «определенный круг лиц, которые выбрали российскую сторону». При этом он не уточнил, о каких именно лицах идет речь.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году после того, как правительство Украины начало силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в белорусской столице Минске были подписаны соглашения по урегулированию конфликта, а в 2015 году был подписал скорректированный документ первых соглашений.