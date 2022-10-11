Кушанашвили резко высказался в адрес Корчевникова из-за его истерики в прямом эфире
2022-10-11
14:34
Отар Кушанашвили нелестно высказался насчёт поведения своего коллеги Бориса Корчевникова, когда тот расплакался в прямом эфире.
Журналист Отар Кушанашвили подверг критике несдержанное поведение ведущего ТВ Бориса Корчевникова, который расплакался во время ток-шоу с Владимиром Соловьевым на НТВ.
Корчевников не сдержал слёз, когда говорил о солдатах, уехавших в Донбасс.
Кушанашвили не прошёл мимо поступка коллеги, назвав его истеричкой.
Отар возмутился: "Никогда не думал, что доживу до того, что назову его истеричкой. Боря хворает и уже давно. Всегда сдерживался, когда хотел ему что-то сказать, но сейчас... нельзя таких вещей делать в эфире!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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